Demiral sofre lesão grave no joelho e deve desfalcar Juventus até final da época

O turco Merih Demiral sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo na partida da Juventus com a Roma (2-1) e terá de ser operado, anunciou hoje o clube campeão de Itália de futebol.

De acordo com a equipa de Cristiano Ronaldo, os exames complementares realizados hoje mostraram que o turco sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior, com lesão no menisco.

No domingo, já depois de ter marcado o seu primeiro golo ao serviço da Juventus, Demiral foi substituído aos 19 minutos, confirmando-se agora a gravidade da lesão.

Demiral, de 21 anos, foi este ano contratado pela Juventus aos turcos Alanyaspor, depois de ter estado meia temporada em Itália, ao serviço do Sassuolo, por empréstimo do conjunto turco.

O turco mudou-se para o Alanyaspor em 2018/19, depois de ter feito parte da sua formação no Sporting.