Demitiu-se administrador da SAD do Sporting que negociou venda de Patrício

Saída de Guilherme Pinheiro foi comunicada à CMVM.

10:45

Bruno de Carvalho perdeu esta quarta-feira mais um membro da sua equipa. O próprio clube confirma, em comunicada dirigido à CMVM, a saída de Guilherme Pinheiro.Lembre-se que foi este administrador que conduziu a negociação da venda de Rui Patrício ao Wolverhampton, que fracassou por vontade do presidente leonino. A Gestifute acusou o clube de ter provocado "um grande embaraço" ao administrador, ao deixar cai um negócio que estava fechado.Guilherme Pinheiro enviou um email à Gestifute a pedir ajuda na transferência de Patrício e comprometendo o Sporting a pagar dívidas em atraso à empresa de Jorge Mendes. Factos que foram desmentidos por Bruno de Carvalho, que justificou a falha no negócio por a Gestifute ter exigido 7 dos 18 milhões que o clube inglês ia pagar.No site do regulador dos mercados pode ler-se o comunicado do Sporting:A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD.