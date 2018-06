Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Depardieu troca França pela Rússia

Ator tem cidadania russa e optou por viver em Saransk.

Por Rogério Chambel | 09:08

A pequena cidade de Saransk (315 mil habitantes), onde Portugal vai defrontar o Irão de Carlos Queiroz no dia 25, saltou para a ribalta em 2013, quando o ator francês Gérard Depardieu, zangado com o Fisco francês, recebeu a cidadania russa por ordem expressa de Vladimir Putin e escolheu a capital da Mordóvia para viver.



À data, Depardieu explicou porque preferiu Saransk em vez da capital: "Moscovo tem muito trânsito, o que é muito stressante."



"Espero aprender russo. Amo muito a Rússia. Nasci com a literatura russa e agora tenho muitos amigos aqui", sublinhou.



As autoridades de Saransk ofereceram uma casa a Depardieu e convidaram-no para ministro da Cultura, e embora tivesse recusado prometeu ser seu representante internacional.



SAIBA MAIS

1641

É o ano da fundação de Saransk, à data como um forte na fronteira sudeste do império russo. Saransk deve o nome à sua localização, junto ao rio Saranka. Dista 660 quilómetros de Moscovo e tem uma área de 383 Km2.



Surpresa

A escolha de Saransk para uma das cidades anfitrãs do Mundial foi uma surpresa. Muita gente na Rússia explica a escolha da capital da Mordóvia pelo facto de o pai do governador ser amigo íntimo do presidente Vladimir Putin. O FC Mordovia é o principal clube.



Monumento

A Catedral de St. Theodore Ushakov é um dos monumentos mais bonitos da cidade de Saransk. A cruz central é do estilo do Império Russo e tem 62 metros de altura. A catedral tem quatro torres e 12 sinos, o maior dos quais pesa seis toneladas.