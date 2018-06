Presidente resolveu seguir os trabalhos em plena Altice Arena.

19:22

Bruno de Carvalho chegou à Assembleia Geral (AG) do Sporting por volta das 19h00 deste sábado, avança o jornal Record. Depois de seguir a AG via Facebook - onde, até meio da tarde, fez 24 publicações -, o líder verde e branco seguiu mesmo para a Altice Arena, para seguir os trabalhos.



Refira-se que todo o Conselho Diretivo está agora presente e que Bruno de Carvalho foi falar com Jaime Marta Soares mal chegou. Já há imagens de BdC no palco.