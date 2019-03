Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Depois de fazer história, Sporting defronta húngaros do Veszprém nos oitavos da 'Champions' de andebol

17:17

O Sporting vai defrontar os húngaros do Veszprém nos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, após a formação treinada pelo ex-jogador do FC Porto Davis Davis ter terminado no segundo lugar do Grupo A.



Os 'leões', bicampeões nacionais, tornaram-se a primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase da competição no presente formato, ao superarem nos 'play-offs' os romenos do Dínamo Bucareste, ficando a aguardar o desfecho da fase de grupos.



No sábado, o Veszprém foi vencer no terreno dos polacos do Vive Kielce, por 36-35, e assegurou o segundo lugar na 'poule' A, com 20 pontos, a quatro dos espanhóis do FC Barcelona Lassa e com mais um do que os montenegrinos do Vardar, num agrupamento em que os franceses do Montpellier, atuais campeões da Europa, não foram além do sétimo lugar.



O Veszprém foi finalista vencido da 'Champions' em 2001/02, 2014/15 e 2015/16, tal como o ABC de Braga, em 1993/94, ainda no formato a eliminar e sem fase de grupos.