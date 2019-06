Depois de Zidane, Isco e Álvaro Morata, agora foi assaltada a casa de Lucas Vázquez, em Madrid. O jogador do Real Madrid regressou de uns dias de férias com a família nas ilhas baleares e deparou-se com a habitação revirada e saqueada.Segundo a imprensa do país vizinho, foram furtados vários bens e alguns objetos pessoais.Esta onda de assaltos a visar vivendas de futebolistas preocupa os jogadores e a polícia de Madrid está a tomar medidas no sentido de colocar um ponto final no problema.