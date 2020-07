Derrota do Flamengo de Jorge Jesus atrasa regresso do treinador português à Luz

Jorge Jesus só vai definir o seu futuro, de forma oficial, daqui a uma semana, após se decidir o campeonato estadual do Rio de Janeiro. A derrota do Flamengo nos penáltis (2-3 depois de 1-1 nos 90 minutos) com o Fluminense, na madrugada desta quinta-feira, adiou a atribuição do título.





CM, não admite outro cenário que não disputar essas partidas, até porque não conta com o campeonato carioca no seu currículo.



O Flamengo venceu a Taça Guanabara e o Fluminense arrecadou a Taça Rio, pelo que o campeonato carioca será decidido entre essas equipas em dois jogos, marcados para domingo (20h00) e para a madrugada de 5ª feira (01h30). Jorge Jesus, sabe o, não admite outro cenário que não disputar essas partidas, até porque não conta com o campeonato carioca no seu currículo.

O facto de Jesus estar concentrado nestas novas finais não inviabiliza, contudo, a continuação das negociações com o Benfica. Ao que o CM apurou, Luís Filipe Vieira mantém-se empenhado em garantir o regresso do português à Luz e nos próximos dias serão dados novos passos nesse sentido. Isto apesar de o presidente do ‘Mengão’ acreditar na permanência do técnico. “Eventual saída para o Benfica? Isso aí têm de perguntar-lhe, mas ele fica”, afirmou Rodolfo Landim aos jornalistas após o jogo com o Fluminense.





O ‘Fla’ tem agora mais um argumento para tentar segurar o treinador. No calendário oficial que ontem publicou, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixou 12 datas em aberto a meio da semana para a Taça Libertadores (que dita o acesso ao Mundial de Clubes), cujo arranque oficial está por confirmar, embora esteja previsto para setembro. Já o Brasileirão começa a 9 de agosto e só termina em 2021, a 24 de fevereiro.