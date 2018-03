Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrota do Oriental rende 30 mil euros a atletas

Investigador da PJ testemunha em tribunal que jogadores receberam para perder jogo com o Penafiel em 2016.

Por Magali Pinto | 08:43

Diego Tavares, Rafael Veloso (guarda-redes), João Pedro e André Almeida eram todos jogadores do Oriental na época 2015/2016. Mas a troco de 30 mil euros divididos pelos quatro, os atletas contribuíram para a derrota do próprio clube frente ao Penafiel, em abril de 2016. A garantia foi dada ontem pelo coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária, Luís Miguel Ribeiro, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde decorreu a segunda sessão de julgamento do processo Jogo Duplo.



Os quatro atletas "dispostos a perder" ganharam cada um 7500 euros pelo mau resultado da sua equipa. Combinaram tudo com os intermediários Carlos Silva - conhecido por ‘Aranha’ e membro da claque Super Dragões - e Gustavo Oliveira num quarto de hotel. As instruções eram claras - o Oriental tinha de estar a perder no final da primeira e segunda partes.



E assim aconteceu. Ao intervalo, o Oriental perdia por 2-0. O resultado final ficou 4-2 em casa do Penafiel. O coordenador especificou que os jogadores receberam em dinheiro os 7500 euros, em notas de 500. Diego Tavares, por exemplo, enviou 3000 euros para a família no Brasil e gastou o resto em compras.



PORMENORES

Apostas valem milhões

O coordenador da Polícia Judiciária referiu que o negócio das apostas na II Liga movimenta em média 30 milhões de euros.



27 arguidos

Ao todo, o processo Jogo Duplo tem 27 arguidos, acusados pelos crimes de associação criminosa e corrupção ativa e passiva. Três arguidos estão em prisão domiciliária.



‘Herói de Riade’ fala a juízes

Abel Dias, de 47 anos, era defesa-direito e passou pelo Benfica, Vitória de Setúbal e Estoril, antes de terminar a carreira em 2002 no Juventude da Castanheira. Ganhou dois campeonatos e uma Taça pelo Benfica e o Mundial de juniores de 1989. É arguido e vai falar aos juízes.



Jogadores eram cautelosos

Os jogadores combinavam as derrotas dos seus clubes através de grupos no WhatsApp, numa altura em que as mensagens não eram decifráveis pelas autoridades. No entanto, a PJ apreendeu os telemóveis e apanhou várias conversas que comprovam a viciação de resultados.