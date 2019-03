Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desgaste no FC Porto deixa Sérgio Conceição em alerta

Treinador feliz por ter cinco dias de descanso após um período com jogos de 3 em 3 dias.

Por Filipe António Ferreira | 08:54

A vitória frente ao Feirense (2-1) no último domingo deixou Sérgio Conceição em alerta devido ao desgaste físico de grande parte dos jogadores do FC Porto.



"Na segunda parte [com o Feirense] houve alguma falta de frescura o que é natural depois dos 120 minutos frente à Roma", disse o técnico no final do jogo com o Feirense.



Nesse sentido os cinco dias de preparação para o jogo com o Marítimo surgem na melhor altura. Jogadores como Alex Telles, Marega, Soares e Otávio foram aqueles que mais sentiram o elevado número de jogos consecutivos.



O próximo jogo do FC Porto acontece no sábado em casa com o Marítimo, tempo mais que suficiente para aumentar os índices físicos da equipa. "Faz bem ter uma semana limpa para prepararmos o jogo com o Marítimo", disse.



Brahimi somou na Feira o segundo jogo seguido como suplente utilizado. Situação quase inédita mas que é demonstrativa da menor frescura física do argelino.



Depois a pausa para os trabalhos da seleções. Nesse período Conceição vai ficar privado de vários jogadores titulares.



Outro problema para o técnico, que depois não vai conseguir preparar da forma desejada o embate complicado na jornada 27, em Braga, para a Liga (dia 31).



Quatro em risco para Braga

Herrera, Felipe, Alex Telles e Fernando Andrade estão em risco de falhar o jogo de Braga relativo à 27ª jornada da Liga.



Se virem amarelo no duelo do próximo fim de semana com o Marítimo completam uma série de cinco. Em Santa Maria da Feira o quarteto não foi castigado.



Milan em cima de Brahimi

O AC Milan quer contratar o argelino Yacine Brahimi. O clube italiano tem vindo a observar o jogador de 29 anos, que termina contrato com os dragões em junho, e já terá feito saber junto da direção que não vai renovar.



Marselha, Lyon, Lázio e Besiktas também querem o jogador.



PORMENORES

100 golos esta época

O FC Porto é a única equipa em Portugal que marcou 100 golos esta temporada em todas as competições. O Benfica tem 96, enquanto o Sporting tem 87.



Juve dá nega por Militão

A Juventus terá saído da corrida pelo brasileiro Éder Militão. Segundo o site ‘Calciomercato’, os italianos consideram o central muito caro (50 milhões de euros).