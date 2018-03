Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desp. Aves ganha mas Caldas sonha na Taça

Equipa da Liga só conseguiu chegar ao golo através de uma grande penalidade.

Por Abel Sousa | 08:57

O Desp. Aves ficou mais próximo do Jamor, depois desta quarta-feira ter vencido (1-0) em casa o Caldas na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas os caldenses ainda sonham.



O jogo começou frenético, com o Caldas a construir uma boa oportunidade de golo por João Rodrigues logo no primeiro minuto. O Aves, refeito da surpreendente entrada em campo do adversário, respondeu aos 10’ por Amilton e aos 23’ desperdiçou uma grande penalidade - lance muito discutível , com Luís Paulo a defender o remate de Paulo Machado.



Mas pouco depois, os avenses colocaram-se em vantagem e de novo num castigo máximo, agora bem assinalado por Gonçalo Martins, após analisar o lance - abalroamento de Luís Paulo a Derley - através do VAR.



O 2º tempo trouxe um Desp. Aves mais pressionante, a jogar quase sempre no meio-campo ofensivo, perante um Caldas, ainda assim, muito coeso, não permitindo lances de muito perigo.



A equipa do Campeonato de Portugal reclamou ainda uma grande penalidade por mão de Arango. O jogo da 2ª mão está marcado para o dia 18 de abril nas Caldas da Rainha.



Na outra meia-final o FC Porto está em vantagem, depois de ter vencido no Dragão o Sporting (1-0).



PORMENORES

"Bom resultado"

José Mota considerou que o resultado "é bom" para o Aves: "Ganhámos e não sofremos golos". O técnico assegura que na 2ª mão a equipa "estará à altura do jogo" para chegar ao Jamor.



"Estamos vivos"

"Estamos vivos, apesar do Aves continuar a ser favorito. O sonho continua", disse José Vala, treinador do Caldas.