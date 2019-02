Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despedida do Sporting à Europa chegou com um cartão

Bruno Fernandes trouxe a esperança e empatou a eliminatória. A expulsão de Jefferson, questionável, deitou tudo a perder.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Uma mancha de vermelho marca o adeus do Sporting à Liga Europa. A expulsão de Jefferson, questionável, veio na fase em que o verde da esperança estava no seu esplendor, após um belo golo de Bruno Fernandes.



Fornals devolveu o ‘submarino’ à tona da eliminatória e Bas Dost, com o seu chamado pé cego, o esquerdo, atirou para fora a última grande oportunidade do jogo.



Keizer começou por fazer jus ao lema de que em sistema que ganha não se mexe e manteve o 3x4x3 que havia atropelado o Sp. Braga. Só que o motor não engrenou da mesma forma. De todo.



Apesar de estrategicamente bem posicionada, a manta sportinguista revelava-se curta na hora do ataque e com esporádicos furos no setor recuado, resolvidos por Salin. O francês segurou a onda amarela aos 9’, 26’ e 42’.



Essencial para depois surgir o atirador do costume. E o nome dele é Fernandes. Bruno Fernandes foi letal a aproveitar uma escorregadela de Funes Mori, arrancou para a baliza e disparou a contar no único remate leonino da metade inicial. Eliminatória empatada, mesmo antes do intervalo.



Esperança num final feliz, até que um cartão mudou a história. Jefferson, é certo, poderia ter sido mais cuidadoso, mas a forma como pisa o adversário - que deslizava pelo chão - dá a ideia de ser involuntária. Fica a visão do árbitro, que já no primeiro amarelo mostrou uma mão leve que não manteve noutros momentos do encontro.



O Villarreal, naturalmente, caiu em cima do Sporting, que ficou com Bas Dost demasiado sozinho na frente, sem velocidade para surpreender o adversário. Coates, no plano aéreo, foi dando conta dos stresses e, quando não estava o uruguaio, era Salin a segurar os remates espanhóis.



Todos menos um, o de Fornals, em zona central da área, aos 80 minutos. 1-1. Aí, o Sporting arriscou ao máximo e só não lucrou porque o pé esquerdo de Bas Dost foi uma tragédia, bem ao cair do pano, mesmo junto à baliza.



Leão por terra. Adeus à Europa.



ANÁLISE

Devoção sem glória

O esforço da equipa leonina com menos um em campo foi louvável. Salin segurou aquilo que conseguiu, depois de Bruno Fernandes mostrar outra vez a sua apetência pelo golo - o 22º de toda a temporada.



Leão caiu pelos pés

Primeiro, foi o pé direito de Jefferson, que levou o árbitro a puxar do segundo cartão amarelo e consequente vermelho. Depois, o esquerdo de Bas Dost, sem qualidade para dar um golpe fatal aos 90+3’.



Expulsão exagerada

Se já o primeiro cartão a Jefferson pareceu forçado, a forma como o árbitro puxou do segundo deixa a ideia de que foi tudo exagerado, num critério que só teve para um lado. O brasileiro é imprudente, certo, mas parece não ter intenção. Aliás, com intenção, seria vermelho direto, não amarelo.