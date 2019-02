Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despedimento de Mourinho custou 22,2 milhões ao Manchester United

Clube inglês revelou quanto pagou ao treinador português pela sua saída. Inter e Real Madrid cobiçam técnico.

Por Filipe António Ferreira | 09:16

O Manchester United revelou esta quinta-feira quanto custou o despedimento o técnico português José Mourinho: 19,6 milhões de libras (cerca de 22,2 milhões de euros).



"Custos excecionais para o trimestre foram de 19,6 milhões de libras, referentes à indemnização do antigo treinador e da restante equipa técnica, devido à saída do cargo", refere uma nota divulgada pelo emblema inglês.



Mourinho foi despedido a 18 de dezembro, dois dias depois de os ‘red devils’ serem derrotados em Anfield Road pelo Liverpool, por 3-1, em jogo da 17ª jornada da Premier League (equipa era 6ª classificada, a oito pontos do Arsenal, 5º).



Depois da saída do treinador português e sob o comando técnico de Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United conseguiu uma série de 11 jogos com 10 vitórias e um empate no campeonato - subiu ao quarto lugar da Premier League, um ponto à frente do Arsenal e Chelsea e em zona de ‘Champions’.



O setubalense, de 56 anos, tem sido associado ao Real Madrid e Inter Milão, clubes que já orientou no passado e em que foi campeão. Venceu ainda uma Liga dos Campeões ao serviço da formação italiana.



No relatório financeiro, apresentado esta quinta-feira, o clube britânico mostrou receitas recorde para o segundo trimestre da época com 237 milhões de euros, para uma previsão anual estimada entre 699 milhões e 716 milhões de euros.