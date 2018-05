Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desportivo das Aves demonstra total confiança em Nélson Lenho

Capitão do clube está envolvido em situações de alegada corrupção com o Sporting.

14:12

O Desportivo das Aves, que viu o nome do seu capitão envolvido em situações de alegada corrupção com o Sporting, manifestou "surpresa quanto às notícias que envolvem Nélson Lenho", afirmando a total confiança no futebolista.



O jogador é referido numa das conversas entre intermediários associados ao alegado esquema de corrupção montado pelo Sporting, que envolvem os nomes dos empresários Paulo Silva e João Gonçalves, e Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, do Sporting.



O clube avense, que já se encontra a estagiar em Peniche com vista a preparar o jogo da final da Taça de Portugal, com o Sporting, veio, em comunicado, manifestar a total confiança no atleta.



"O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD tem total confiança no caráter e profissionalismo deste seu atleta, como de todos os outros, que, ao longo da presente época desportiva, têm honrado o nome do clube, pelo que apenas concebe que o nome do jogador esteja a ser usado com propósitos terceiros", pode ler-se.



O Aves revelou ainda que está "totalmente comprometido com a justiça e verdade desportiva, apelando desde já a que a mesma seja o mais célere possível, de forma a que todos os envolvidos possam defender o seu bom nome".



Apesar de toda esta polémica, o Desportivo das Aves garantiu estar totalmente focado na final da Taça de Portugal e na conquista do troféu.



"Nada desviará o nosso foco da preparação da final da Taça de Portugal, momento ímpar da história do nosso clube onde tudo faremos para conquistar o troféu para os nossos adeptos e simpatizantes", concluiu o comunicado.



Na terça-feira, a Polícia Judiciária fez buscas na SAD do Sporting, com suspeitas de atos de corrupção, e confirmou a detenção de quatro pessoas no âmbito de uma operação que designou de Cashball, com o Sporting a confirmar a detenção de dois colaboradores.



Os detidos foram encaminhados para o Porto, onde esta quinta-feira estão a ser ouvidos, no Tribunal de Instrução Criminal.