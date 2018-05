Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desportivo das Aves na fase de grupos da Liga Europa e Rio Ave de fora

Com resultado deste domingo, clube da Vila das Aves nega ao Rio Ave possibilidade de estar nas taças europeias da próxima temporada.

Por Lusa | 00:29

O Desportivo das Aves garantiu este domingo um lugar na fase de grupos da Liga Europa 2018/19, no que será a sua estreia nas provas europeias de futebol, ao bater o Sporting por 2-1, na final da Taça de Portugal.



Com este resultado, o clube da Vila das Aves também nega ao Rio Ave, quinto classificado do campeonato, a possibilidade de estar nas taças europeias da próxima temporada.



Por outro lado, o Sporting, que na última ronda do campeonato perdeu o segundo lugar e consequente possibilidade de chegar à Liga dos Campeões, arrancará na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, como terceiro da I Liga.



Quanto ao Sporting de Braga, quarto colocado da I Liga 2017/18, começará a sua participação europeia na segunda pré-eliminatória da segunda competição da UEFA.



No que respeita à Liga dos Campeões, o FC Porto, como campeão nacional, tem entrada direta na fase de grupos, enquanto o 'vice' Benfica começa a prova na terceira pré-eliminatória.



Se os 'encarnados' não chegarem à fase de grupos da 'Champions', jogarão a fase de grupos da Liga Europa.



A segunda pré-eliminatória da Liga Europa joga-se a 26 de julho e dois de agosto, a terceira a nove e 16 de agosto e o 'play-off' a 23 e 30 do mesmo mês.



Quanto à Liga dos Campeões, a terceira pré-eliminatória realiza-se a sete (ou oito) e 14 de agosto e o 'play-off' a 21 ou 22 e 28 ou 29 do mesmo mês.