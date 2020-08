Desportivo de Chaves contrata extremo brasileiro Nicolas Reis

O avançado brasileiro Nicolas Reis, de 21 anos, que tem formação no Santos, é reforço do Desportivo de Chaves e vai estrear-se no futebol europeu, anunciou hoje o emblema da II Liga portuguesa de futebol.

"Formado no Santos FC, emblema que representou dos sub-15 aos sub-23, o extremo brasileiro, de 21 anos, estará a partir de hoje às ordens do treinador Carlos Pinto", revelou o clube transmontano em nota publicada na página oficial na Internet.

O atacante, que é o nono reforço dos flavienses, irá desta forma ter a primeira 'aventura' no futebol europeu.

O Desportivo de Chaves anunciou também como reforços para a nova temporada no segundo escalão os defesas João Reis, de 28 anos, ex-Tondela, Luís Rocha, de 33 anos, ex-Farense, e Bura, de 31 anos, ex-Leixões, os médios Zé Tiago, de 31 anos, ex-Mafra, e Luís Silva, de 27 anos, ex-Leixões, e o avançado Roberto, de 31 anos, ex-Estoril.

Também o ala direito João Correia, de 23 anos, assinou em definitivo pelos flavienses, depois de ter estado emprestado na temporada 2019/2020 pelo Vitória de Guimarães.

O médio Nuno Coelho, de 32 anos, ex-Belenenses, e o guarda-redes Paulo Vítor, de 31 anos, ex-Rio Ave, também são reforços.

A equipa será orientada pelo técnico Carlos Pinto, de 47 anos, que na época passada comandou o Leixões, e arrancou com os treinos para a nova temporada em 11 de julho.

A II Liga portuguesa de futebol arranca no fim de semana de 13 de setembro e o sorteio está marcado para 28 de agosto.