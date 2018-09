Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desportivo de Chaves proíbe adereços do Benfica apenas em uma bancada

Clube transmontano recebe as águias na quinta-feira, às 20h15.

16:02

A direção do Desportivo de Chaves vai proibir a entrada de adereços do Benfica na bancada central coberta, no jogo de quinta-feira, da I Liga de futebol, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte do clube transmontano.



A bancada topo norte, com cerca de 1.500 lugares, será exclusiva para os adeptos do Benfica, mas a formação 'azul-grená' espera, como habitualmente, espetadores do clube visitante nas restantes bancadas, explicou a mesma fonte.



Os adereços afetos aos 'encarnados' apenas não serão permitidos na bancada central coberta do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, pois "nas restantes bancadas os adeptos do Benfica podem exibir as suas cores", divulgou o emblema de Trás-os-Montes em comunicado divulgado no seu sítio oficial na Internet.



"Aproveitamos para pedir a todos os adeptos que venham à partida que o façam atempadamente para que a entrada no estádio decorra sem qualquer constrangimento e em espírito de 'fair-play'", pode ler-se.



O clube transmontano, 10º classificado com seis pontos, recebe o Benfica, que lidera provisoriamente o campeonato com 13, na quinta-feira, às 20h15, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.