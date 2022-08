Desportivo de Chaves quer "fazer história" e tentar primeira vitória em Alvalade

O treinador do Desportivo de Chaves disse esta sexta-feira que está ciente das "dificuldades" que vai encontrar, mas quer "fazer história" em Alvalade e somar o primeiro triunfo para a I Liga portuguesa de futebol frente ao Sporting.

"Como é óbvio vamos defrontar um adversário do valor do Sporting. É certo que o Chaves nunca ganhou em Alvalade e, por isso, é ainda um fator maior de motivação para nós. Queremos fazer história", reiterou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Sporting, no sábado, às 20h30, para a quarta jornada do principal escalão do futebol português.

Campelos espera "muitas dificuldades", mas garantiu que a sua equipa também quer mostrar o seu valor em Alvalade.