Despromoção choca adeptos do Vitória de Setúbal

A decisão da descida do V. Setúbal ao Campeonato de Portugal está a chocar os adeptos sadinos, que temem pelo futuro do clube.









Há quem acredite no recurso do emblema setubalense, mas para o especialista Gonçalo Almeida é pouco provável que exista um retorno do veto de inscrição. “Se é reversível? Sim. É perfeitamente possível, mas improvável. Vamos aguardar pelo recurso e ver até que ponto a decisão foi tomada corretamente nos termos do processo de licenciamento”, afirmou o ex-advogado da FIFA, em declarações à agência Lusa.

A queda para o terceiro escalão do futebol português está, contudo, a gerar apreensão no universo vitoriano. “Estou muito preocupado”, diz Chumbita Nunes, que foi candidato às eleições deste ano. Já Carlos Cardoso, antigo capitão e treinador, mostrou-se “desassossegado”, mas pediu aos adeptos que fiquem “tranquilos porque, se for igual aos outros anos, é um ‘fait-divers’ [assunto pouco importante]”.





Depois de, no passado domingo, milhares de pessoas terem festejado a manutenção (após a vitória, por 2-0, frente à Belenenses SAD), a Comissão de Auditoria da Liga reprovou, na quarta-feira, os processos de licenciamento e decretou a descida ao terceiro escalão.





Além do V. Setúbal, também o Desp. Aves foi excluído das provas profissionais.