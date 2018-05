Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despromoção do Hamburgo provoca ira dos adeptos

Ultras atiraram tochas para dentro do relvado. Polícia teve de intervir.

12.05.18

O Hamburgo desceu de divisão e isso provocou a fúria dos adeptos. Na última jornada do Bundesliga, o clube perdeu contra o Borussia Monchengladbach.



Os ultras do Hamburgo atiraram tochas para dentro do relvado e a polícia foi obrigada a intervir para garantir a segurança dos presentes.