Desportivo das Aves nos 'oitavos' da Taça de Portugal, ao bater Cova da Piedade no prolongamento

Por Lusa | 17:07

O Desportivo das Aves, detentor da prova, qualificou-se este sábado para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer no reduto do Cova da Piedade, da II Liga, por 3-0, após prolongamento.



Derley, aos 97 e 106 minutos, e Rodrigues, aos 105+1, apontaram os tentos do conjunto comandado por José Mota, que na época passada bateu o Sporting por 2-1 na final.



O conjunto da Vila das Aves junta-se a Benfica (2-1 ao Arouca) e Sporting (4-1 no reduto do Lusitano de Vildemoinhos) nos 'oitavos', cujo sorteio está marcado para sexta-feira.