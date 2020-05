Detetados cinco casos positivos de coronavírus de futebolistas assintomáticos em Espanha

Cinco jogadores da primeira e da segunda divisão espanholas deram positivo ao teste à covid-19, mas não apresentam sintomas da doença, revelou este domingo a 'La Liga', organizadora dos campeonatos profissionais em Espanha.

Segundo a entidade, todos os casos estão na fase final da doença, com a identidade dos futebolistas a ser protegida ao abrigo das leis espanholas.

Os testes foram promovidos pela 'La Liga' no âmbito do protocolo estabelecido para o regresso aos treinos dos clubes profissionais espanhóis, tendo em vista o reatamento das provas.

Face aos testes positivos, os cinco jogadores vão agora ficar em quarentena nos seus domicílios, sendo alvo de novos testes em breve e, caso os resultados sejam negativos, vão poder voltar aos treinos nas instalações dos seus clubes.

A 'La Liga' também vai oferecer às pessoas que convivem com os infetados a possibilidade de serem testados.

O protocolo que permitiu o regresso dos treinos das equipas espanholas foi acordado pela Liga espanhola com o Conselho Superior do Desporto e com o Ministério da Saúde espanhóis.

A Real Federação Espanhola de Futebol e a 'La Liga' anunciaram a 23 de março a suspensão das competições de futebol no país, por tempo indeterminado, tendo depois, a 20 de abril, chegado a acordo para permitirem o regresso das equipas aos treinos, com a intenção de relançar os campeonatos profissionais em junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Espanha, um dos países mais afetados do mundo pelo novo coronavírus, os dados de hoje apontam para 26.621 mortos em mais de 224 mil casos.

