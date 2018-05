Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia decisivo para futuro de Talisca

Besiktas tem até esta quinta-feira para exercer opção de compra do médio brasileiro.

Por António M. Pereira | 09:55

O Besiktas tem até esta quinta-feira para exercer a opção de compra de 21 milhões de euros sobre Anderson Talisca, tal como está estipulado no contrato de empréstimo, dia em que acaba o período de cedência do jogador do Benfica. Caso não o faça, o médio brasileiro regressa à Luz e a partir daí o emblema encarnado só aceita propostas a rondar os 30 milhões de euros, sabe o Correio da Manhã.



Nestas últimas 24 horas, o clube turco está a ponderar pagar os 21 milhões e depois vender o jogador à Juventus pelo mesmo montante, ou um pouco abaixo, sabe o Correio da Manhã. Em troca, o emblema italiano cede alguns avançados do plantel - que não entram nas contas do técnico Massimiliano Allegri - ao Besiktas, e assim não tem de pagar os 30 milhões de euros por Talisca exigidos pelo clube da Luz.



Numa altura em que o Manchester United parecia ser o destino certo do brasileiro, a Juventus intrometeu-se e, segundo o jornal ‘Fanatik’, Talisca terá dito aos seus companheiros do Besiktas que o seu futuro passa pelo futebol italiano.



Talisca esteve emprestado por duas temporadas e durante esse período, o clube turco já pagou nove milhões de euros ao Benfica pela cedência do jogador brasileiro.