Diaby custou 7,4 milhões de euros ao Sporting

Valores totais da transferência bem longe dos 4,5 milhões inicialmente revelados.

Por Mário Figueiredo | 08:48

A contratação de Diaby foi bem mais cara do que os 4,5 milhões de euros inicialmente anunciados pelo Sporting, tendo o custo total da operação ficado em 7,4 milhões de euros, como se pode constatar no relatório de resultados (financeiros) do primeiro trimestre da época 2018/19, esta terça-feira divulgado pelos leões.



O maliano, de 27 anos, foi contratado pela Comissão de Gestão aos belgas do Club Brugge. Contudo, além dos 4,5 milhões pagos pela transferência foi necessário mais um milhão em comissões.



Porém, no relatório e contas e enviado à CMVM na rubrica "outros" surge o valor de 1,935 milhões euros. Verba utilizada para pagar os gastos relacionados com o negócio e prémios de assinatura.



É igualmente referido que Wendel custou 7,5 milhões, mais 1,2 milhões em comissões. Destaque também para Mathieu que chegou a custo zero, mas teve um prémio de 3 milhões de euros e uma comissão de um milhão.



Fica ainda claro que os leões perderam nas receitas com os sócios: baixaram de 182 mil euros em setembro de 2017 para 159 mil neste exercício.



Os leões pagaram ainda 67 mil euros em multas e o auditor das contas alerta para o facto de ter sido perdido metade do capital social e refere que o Conselho de Administração deve marcar uma AG para informar os accionistas.



Peseiro quer triunfo esta quarta-feira

"É um jogo no qual queremos alcançar a segunda vitória na competição. Sendo detentores do troféu, isso dá-nos tanta ou mais responsabilidade da que já tínhamos", disse esta terça-feira José Peseiro na antevisão do jogo desta quarta-feira (21h15) com o Estoril para a Taça da Liga.



O técnico leonino está também ciente das dificuldades que o Estoril vai criar: "Jogam bem e gostam igualmente de mandar nas operações. Têm boa ideia de jogo e capacidade de ter bola. Não vai ser fácil e para vencer é preciso concentração".