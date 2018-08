Diaby está em Lisboa para assinar pelo Sporting

Jogador diz que integrar os leões será um "grande passo" na sua carreira.

Abdoulay Diaby chegou esta segunda-feira à tarde a Lisboa, para assinar pelo Sporting. Ainda no Aeroporto Humberto Delgado, o avançado maliano, de 27 anos, vem do Club Brugge e não escondeu a satisfação pela nova etapa nos leões."Estou muto feliz, é um grande passo na minha carreira. Falei com Mathieu e ele disse-me coisas boas do clube", confessou o atacante aos jornalistas.Como Record adiantou, leões e belgas chegaram a acordo para a transferência, que deverá custar à SAD verde e branca três milhões de euros.