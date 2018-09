Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diaby regressa aos treinos do Sporting, Bas Dost e Nani continuam ausentes

Lesões de Bas Dost e Nani podem proporcionar a titularidade ao jogador maliano na receção ao Marítimo.

16:18

O futebolista internacional maliano Abdoulay Diaby regressou esta quarta-feira aos treinos do Sporting, na Academia de Alcochete, dos quais continuam ausentes os avançados Bas Bost e Nani, a recuperarem de lesões.



Diaby foi titular na vitória por 3-0 do Mali sobre o Sudão do Sul, da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, num jogo em que o avançado do FC Porto Moussa Marega marcou o golo inaugural.



As lesões de Bas Dost e Nani podem proporcionar a titularidade ao jogador maliano na receção ao Marítimo, domingo, em encontro da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga, na qual o Sporting defende o título conquistado na época passada.