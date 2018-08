Dias Ferreira diz que Varandas "foi o primeiro a rescindir"

Advogado criticou candidato à presidência do Sporting que "teve pressa" em apresentar a sua candidatura ao cargo.

21:57

Dias Ferreira participou, esta quarta-feira, no debate promovido pela CMTV com o candidato Rui Jorge Rego. Durante a intervenção, foi questionado sobre a sua entrada tardia na campanha pela presidência do Sporting, garantindo que não sente ter chegado demasiado tarde.



"Não fazia sentido", diz, apresentar "candidatura sem saber que havia eleições", defendeu, aproveitando a discussão para criticar Frederico Varandas.



"Foi isso que ele fez. Apresentou-se logo, teve pressa. Ele diz que é um líder, mas deixou as tropas dele sozinhas. Desertou, foi-se embora. Foi o primeiro a rescindir", assegurou o advogado, também ele candidato à presidência do clube de Alvalade.



"Eu numa situação semelhante, jamais o faria. Seria o último a abandonar", adianta.



Já sobre Rui Jorge Rego, com quem debateu esta quarta-feira na CMTV, Dias Ferreira deixou-lhe um conselho: não fundir a sua candidatura com a de Ricciardi. "Não faça isso. Ele é pouco de respeitar compromissos", numa alusão ao facto do outro candidato ter faltado a outro debate.



Já Rego garante que apenas foi jantar com Ricciardi, da mesma forma que receberia qualquer candidato que queira falar consigo. Garantiu que tudo o resto são "extrapolações" e assegurou que não voltou a conversar com o banqueiro. "Não houve nenhuma aproximação. Ele convidou-me para jantar e eu aceitei ir jantar", rematou.