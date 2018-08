Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dias Ferreira formaliza candidatura à presidência a Sporting

As eleições no clube estão agendadas para 8 de setembro.

Por Lusa | 12:45

Dias Ferreira entregou na manhã desta quarta-feira a Jaime Marta Soares a formalização da candidatura à presidência do Sporting.



A lista do advogado foi a primeira de três a oficializar hoje a candidatura. A seguir ao almoço será a vez do empresário Fernando Tavares Pereira apresentar a sua documentação. A reunião está marcada para as 14 horas. Às 15h30 será o candidato Rui Jorge Rego a encontrar-se com Jaime Marta Soares.



Após entregar as pastas para formalizar a candidatura, Dias Ferreira agradeceu, como sócio, a Jaime Marta Soares, "o esforço que a mesa da Assembleia Geral fez", e à Comissão de Gestão.



"Respeito todas as decisões. O senhor presidente conta comigo e com as pessoas desta lista até à realização das eleições".



As eleições no Sporting estão agendadas para 8 de setembro.