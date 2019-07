Diego Simeone quer João Félix mais forte

Diego Simeone deu um voto de confiança de 127,2 milhões de euros a João Félix, mas não lhe está a dar descanso, levando-o ao limite nesta pré-época. O objetivo, segundo soube o, é tornar o avançado mais forte.João Félix é o centro das atenções nos treinos do Atl. Madrid. E Simeone está sempre a pressioná-lo. Pede-lhe velocidade, força e golos. E o jovem, de 19 anos, tem correspondido com empenho e talento.O ex-benfiquista vai ainda cumprir um plano de treino específico para aumentar a massa muscular, o que lhe permitirá ganhar velocidade e poder de choque.Simeone está atento ao físico e a questões táticas - está a preparar um 4x4x2 com a dupla atacante Félix-Diego Costa.E a postura diária de Félix não convence apenas o técnico, mas também os companheiros de equipa. Quem o diz é Felipe, central contratado ao FC Porto."Estejam tranquilos, provavelmente daqui a um ano vai duplicar ou triplicar o valor. É um grande jogador", afirmou."Em Portugal toda a gente o via como muito evoluído face à idade. É muito inteligente, rápido, executa muito bem os movimentos e agora está na minha equipa. Em Portugal era meu adversário e tinha de lutar contra ele. Era difícil porque tem muita qualidade. Tem uma grande margem de progressão", acrescentou.Griezmann foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Barcelona, mas o Atl. Madrid já fez saber que quer 200 milhões de euros ou faz uma queixa na UEFA.No dia em que os advogados do avançado francês depositaram na Liga espanhola os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, os colchoneros entendem que essa verba não é suficiente.É que o Barça abordou o atleta em março, levando-o a ter comportamentos hostis para com o clube de madrid. E nessa altura a cláusula era de 200 milhões.