Dilúvio de golos e ambição na Luz

Triunfo incontestável das águias sobre os insulares com um hat-trick de Jonas, num jogo marcado pela chuva incessante.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Foi um Benfica à prova de água aquele que este sábado goleou o Marítimo sem apelo nem agravo, por 5-0, isolando-se no segundo lugar com mais três pontos do que o Sporting e a cinco do líder FC Porto.



O Marítimo pagou pelo atrevimento de querer encarar o Benfica olhos nos olhos na Luz. Mas foi Varela o primeiro a ter de se aplicar para travar um remate de Correa.



A equipa de Rui Vitória, que apresentou o mesmo onze pelo quarto jogo consecutivo, demorou a aquecer, talvez devido ao dilúvio que caiu este sábado em Lisboa. Mas quem tem Jonas, tem golos. Rafa iniciou a jogada e André Almeida assistiu o brasileiro, que rematou de primeira para o 1-0.



Caía por terra a estratégia do Marítimo e o Benfica galvanizou-se. A chuva só fazia a bola circular mais rápido e Cervi, Rafa e Zivkovic agradeciam. O jogo tornou-se então de sentido único, o da baliza madeirense.Até Grimaldo mostrou classe no 2-0, após uma assistência de Zivkovic.



Os insulares, que nos últimos 11 jogos só ganharam um, nunca mais se encontraram. O Benfica era mandão e controlava todas as operações, mas não perdeu o sentido da baliza adversária. Cervi, isolado por Zivkovic, serpenteou à frente do guarda-redes e passou para Pizzi, que estava fora de jogo.



A exibição e a avalanche ofensiva do Benfica neste período ajudavam a aquecer o Estádio da Luz. A parceria André Almeida-Jonas, que já tinha feito estragos no 1º golo, voltou a dar frutos. Novo cruzamento do lateral português que o brasileiro traduziu no seu segundo golo, também com um remate de primeira. André Almeida soma sete assistências para golo na Liga e cinco foram para Jonas.



Mas o pesadelo do Marítimo continuava. A velocidade de Rafa causava dores de cabeça à defesa insular. Pablo Santos acabou mesmo por rasteirar o extremo português na área. Jonas, desta vez, não perdoou o penálti e colocou o resultado num expressivo 4-0.



O intervalo acabou por arrefecer o ímpeto do Benfica. Manteve o domínio do jogo, mas a chama ofensiva foi-se apagando com a chuva. Rui Vitória preocupou-se em gerir a condição física de alguns jogadores e em dar mais ritmo competitivo a outros.



Uma entrada feia de Gamboa sobre Zivkovic e a consequente expulsão veio complicar ainda mais a vida dos madeirenses. Mesmo sem acelerar, o Benfica chegou ao 5-0, num remate em arco de Zivkovic.



Vitória: "primeiro golo abriu o jogo"

Rui Vitória, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa, depois da goleada (5-0) imposta ao Marítimo, no Estádio da Luz. "Fizemos cinco golos e condicionámos muito a equipa do Marítimo. Quando fizemos o primeiro golo abrimos o jogo e fizemos um jogo dentro da linha do que temos vindo a fazer", frisou o treinador, que voltou a elogiar a exibição de Zivkovic: "Está a fazer esta posição com mestria e coroar os seus desempenhos com golos dá confiança." Já quanto à polémica do pagamento do FC Porto ao Estoril, Vitória recorreu ao chavão de Francisco J. Marques: "Olhe! Investigue-se."