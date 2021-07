A Dinamarca derrotou ontem a República Checa por 2-1 e apurou-se para as meias-finais do Euro 2020. A seleção do Norte da Europa volta, assim, a estar nas meias-finais de um Europeu 29 anos depois de ter conquistado o título.













A Dinamarca teve uma boa entrada em jogo e fez o 1-0 logo aos 5’ por Delaney. Os checos equilibraram a partida e tentaram chegar ao empate mas acabariam por ser os nórdicos a dilatar o marcador por Dolberg, aos 42’.O jogo ficou mais aberto e as duas equipas tiveram várias oportunidades para marcar mas valeram as boas intervenções dos guarda-redes.