Dinamarca vence Áustria e garante qualificação para o Mundial 2022

A Dinamarca venceu hoje a Áustria por 1-0 e tornou-se na segunda seleção a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de futebol de 2022, uma vez que já garantiu o primeiro lugar do Grupo F da qualificação europeia.

Em Copenhaga, um golo de Joakim Maehle, aos 53 minutos, garantiu o oitavo triunfo em outros tantos jogos no grupo, com a Dinamarca a somar 24 pontos, enquanto a Escócia está em segundo com 17, Israel em terceiro com 13 e a Áustria em quarto com 10.

As Ilhas Faroe, com quatro, e a Moldávia, com um, estão nos dois últimos lugares do grupo.