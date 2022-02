Diogo Abreu e Pedro Ferreira conquistam bronze na Taça do Mundo

Os portugueses Diogo Abreu e Pedro Ferreira conquistaram este domingo a medalha de bronze na prova de trampolim sincronizado da Taça do Mundo de Baku, no Azerbaijão, com uma atuação classificada com 49,960 pontos.

Os portugueses só foram superados por uma dupla da Bielorrússia, que venceu com 52,810 pontos, e outra da Rússia, segunda, com 50,820 pontos.

Diogo Abreu, 11.º classificado nos últimos Jogos Olímpicos Tóquio2020, foi depois quarto classificado na prova individual, com 58,320 pontos, a 0,570 do pódio, enquanto Pedro Ferreira foi sétimo, com 23,520.

O vencedor foi o bielorrusso Ivan Litvinovich, campeão olímpico, que totalizou 61,850 pontos.