Diogo Figueiras é opção para o Sp. Braga

Arsenalistas jogam este domingo em Vila do Conde com o Rio Ave.

10:19

Ricardo Esgaio, lesionado no joelho direito, é baixa confirmada na equipa do Sp. Braga para o jogo de amanhã (17h30) em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Com Marcelo Goiano ainda a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, anteveem-se mudanças na lateral direita da defesa, caso este jogador não fique disponível em tempo útil.



A confirmar-se a impossibilidade, Abel Ferreira deverá fazer avançar para o onze Diogo Figueiras, que não joga desde agosto. Soma apenas 270 minutos na época, em três jogos do campeonato e dois da Liga Europa.



O Sp. Braga está numa série de três derrotas (duas na Liga e uma na Taça de Portugal).