Diogo Jota decisivo em triunfo dos 'Wolves' em Newcastle nos descontos

Equipa de Nuno Espírito Santo conseguiu nova importante vitória.

O Wolverhampton, com Diogo Jota a marcar o primeiro golo e a participar no segundo, venceu hoje fora nos descontos o Newcastle, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga inglesa de futebol.



Uma semana depois de ter vencido em casa o Chelsea e quando vinha de cinco derrotas e um empate, a equipa de Nuno Espírito Santo conseguiu nova importante vitória, num jogo em que o Newcastle ficou reduzido a 10.



Diogo Jota abriu o marcador, aos 17 minutos, ao surgir ao segundo poste, após um centro de Hélder Costa da direita, mas a equipa treinada por Rafa Benítez ainda empatou antes do intervalo, por Ayoze Perez, aos 23.



Na segunda parte, o Newcastle ficou com menos um jogador em campo, aos 57 minutos, por expulsão de Yeldin, e Nuno Espírito Santo mexeu de imediato na equipa, à procura da vitória, com as entradas de Raúl Jiménez e Gibbs-White, ainda antes de João Moutinho.



O internacional mexicano teve o golo nos pés, com a bola a bater com estrondo na barra, bem como o lateral Doherty, que atirou ao poste esquerdo.



Seria já nos descontos, aos 90+4, que o mesmo Doherty aproveitou uma defesa incompleta de Dubravka, a um primeiro remate de Diogo Jota, para fazer o 2-1.



O Wolverhampton, que teve em campo Rui Patrício, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Hélder Costa e Diogo Jota, e depois João Moutinho, subiu ao 10.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Newcastle é 15.º, com 13.



A 16.ª jornada trouxe um novo líder à 'Premier', o Liverpool, com a goleada fora dos 'reds' ao Bournemouth (4-0), e a primeira derrota da época do campeão Manchester City na Liga, na visita ao Chelsea (2-0).



O Manchester United, de José Mourinho, também venceu e é sexto, enquanto o Everton (7.º), de Marco Silva, fecha a jornada na segunda-feira com a receção ao Watford (13.º).