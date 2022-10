Diogo Jota falha o Mundial do Qatar

Jürgen Klopp confirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre o Liverpool e o West Ham, que Diogo Jota vai falhar o Mundial do Qatar, informação já adiantada por"Sim, o Diogo vai falhar o Mundial. Tem uma lesão séria no gémeo. A recuperação dele vai começar em breve, mas o diagnóstico foi muito claro e vamos saber mais nos próximos dias. São notícias muito tristes para nós, para Portugal e para toda a gente", frisou o treinador alemão dos reds.O jogador de 25 anos saiu do relvado no jogo com o Manchester City de maca e com muitas queixas na perna direita. A mesma na qual já se tinha lesionado em junho, ao serviço da Seleção, e que o obrigou a longa paragem, falhando mesmo o primeiro mês desta temporada. Os exames entretanto feitos não foram animadores, prevendo-se que recuperação não seja inferior a um mês.A lesão sucedeu domingo nos instantes finais do duelo entre Liverpool e Manchester City e no final bdo jogo, Jürgen Klopp admitiu logo que pudesse ser algo de preocupante. "Ele sentiu muita dor naquele momento, mas não faço ideia do quão mau poderá ser. Se ele fica no chão é porque não é bom", atirou o treinador alemão em declarações citadas pela 'BBC Sport'.