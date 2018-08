Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção do Leixões suspende assembleia geral para afastar SAD do Estádio do Mar

Objetivo era proibir a entrada a todos os elementos, funcionários e colaboradores da Leixões SAD no Estádio do Mar.

13:06

A direção do Leixões, da II Liga de futebol, anunciou a suspensão da Assembleia Geral prevista para 8 de setembro para proibir a entrada a todos os elementos, funcionários e colaboradores da Leixões SAD no Estádio do Mar.



Em comunicado publicado na página oficial no Facebook, a direção liderada por Duarte Anastácio justifica o adiamento pelo facto de o "clube e a SAD estarem em apuramento de contas".



Contactado pela agência Lusa, o presidente do Leixões escusou-se a prestar mais esclarecimentos, justificando que o "combinado para divulgar é o que consta do comunicado".



Na manhã do dia 23 de agosto, em reação a um comunicado da SAD que acusa Duarte Anastácio de estar por trás dos incidentes ocorridos no final do jogo com o Varzim, da segunda jornada da II Liga, no Estádio do Mar, a direção manifestou-se também sob a forma de comunicado.



Nele, os responsáveis do Leixões "repudiaram" a acusação, anunciando também a instauração de uma "queixa crime contra os membros da administração da Leixões SAD".



À tarde, em conferência de imprensa, a direção acrescentou a intenção de proibir todos quantos estão ligados à SAD de frequentarem o Estádio do Mar, ao mesmo tempo que anunciou uma reunião magna para o ratificar.



Em declarações à Lusa, o presidente da SAD, Paulo Lopo, confirmou a vontade de direção "debater as contas do protocolo com o clube", mas negou "que haja uma negociação", precisando querer "ver que contas a direção vai apresentar".