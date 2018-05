Direção do Sporting substitui Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e marca eleições

Relativamente à AG ordinária do próximo dia 17, a mesma servirá, segundo o comunicado, para aprovação do orçamento para a época 2018/19, aprovação de duas alterações estatutárias e análise da situação do clube e prestação de esclarecimentos aos sócios.O Conselho Diretivo entende que "com todas estas medidas consegue o normal funcionamento do clube, a defesa dos superiores interesses do Sporting e ainda a continuidade de processos como o empréstimo obrigacionista na SAD, a contratualização da reestruturação financeira e o normal funcionamento da época desportiva que está a a decorrer em várias modalidades, bem como a preparação da próxima época desportiva das 55 modalidades, entre elas o futebol."