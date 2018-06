Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção do Sporting avança com alteração aos estatutos do clube na AG

Assembleia Geral vai decorrer no dia 17 de junho, pelas 14h00, no Pavilhão João Rocha em Lisboa.

Por Lusa | 23:54

O Conselho Diretivo do Sporting vai propor a alteração de três artigos dos estatutos do clube, dois sobre a renúncia de titulares de mandatos, e outro sobre a nomeação de dirigentes, na Assembleia Geral (AG) de 17 de junho.



De acordo com documento que a agência Lusa teve acesso este domingo, o órgão liderado por Bruno de Carvalho, dando sequência às propostas sufragadas em reuniões magnas anteriores, avançou com as propostas de redação do n.º 3 do artigo 39.º, do 41.º e do 55.º.



No primeiro, em causa está a possibilidade de serem designados órgãos sociais transitórios, caso exista cessação de mandatos, individuais ou coletivas, que provoquem a queda do Conselho Diretivo, da Mesa da AG e do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Já quanto ao artigo 55.º, a direção 'leonina' pretende que os estatutos permitam que o presidente possa indicar para este órgão "outros sócios efetivos", assim como a possibilidade de nomear novos membros para preenchimento de vagas até ao limite máximo estatutariamente previsto".



Segundo a proposta do artigo 40.º, após a designação das comissões transitórias, deve ser convocado um ato eleitoral para o órgão substituído, no prazo de seis meses.



Estas propostas integram a agenda da reunião magna convocada pela comissão transitória da Mesa da AG do Sporting, marcada para 17 de junho, pelas 14h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, que prevê ainda a aprovação de mais dois artigos, um sobre a prorrogação de prazos de apresentação do Relatório e Contas e outro sobre a dissolução do Sporting.