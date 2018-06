Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção do Sporting faz apelo aos Núcleos por causa de SMS de Bruno Mascarenhas

Comunicado fala em mais uma "manobra política" para desestabilizar a direção de Bruno de Carvalho.

18:16

O Conselho Diretivo do Sporting fez esta quarta-feira um apelo aos Núcleos "para que não se deixem influenciar" por o que diz ser uma "manobra política" de Bruno Mascarenhas "que visa apenas desestabilizar e aumentar o ruído em torno do Sporting". Em causa estão mensagens que o comunicado reproduz.



Comunicado



O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal tomou conhecimento de mensagens que o ex-membro do CD, Bruno Mascarenhas, enviou, a todos, ou a quase todos, os presidentes de Núcleos das capitais de Distrito (imagem em baixo) a apelar a uma ‘revolta’, tentando forçar a realização de uma Assembleia Geral no dia 23, a qual foi liminarmente indeferida pelo Tribunal Administrativo.



O Conselho Directivo do Sporting CP lamenta este tipo de atitudes que em nada salvaguardam os superiores interesses do Clube e apela aos Núcleos para que não se deixem influenciar por mais esta manobra política que visa apenas desestabilizar e aumentar o ruído em torno do Sporting CP