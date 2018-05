Direção vai proibir entrada da comissão de fiscalização nas instalações do Sporting

Órgão social presidido por Bruno de Carvalho considera que a decisão tomada por Jaime Marta Soares é "ilegal".

O Conselho Diretivo do Sporting vai proibir a entrada da comissão de fiscalização, anunciada por Jaime Marta Soares, nas instalações do Sporting. Os leões rotulam a referida comissão como "ilegal", razão pela qual não lhe reconhecem qualquer legitimidade para aceder aos escritórios do leões, avança o Record No comunicado lido por Fernando Correia, porta-voz de Bruno de Carvalho, a direção acusa Jaime Marta Soares de "mais uma vez violar os estatutos e regulamentos" do clube.Em face das últimas declarações proferidas pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionária, somos forçados a fazer os seguintes esclarecimentos:Ponto 1- Sobre a anunciada comissão de fiscalização, que tem por objetivo substituir o Conselho Fiscal e Disciplinar, afirmamos que não reconhecemos qualquer legalidade ou legitimidade a esta decisão e por isso não permitiremos o acesso das pessoas que venham a fazer parte dessa eventual comissão aos escritórios e serviços do clube. Como já referimos por diversas vezes, estamos a aguardar que os serviços jurídicos do Sporting verifiquem da legalidade de tudo o que se tem passado, mas reafirmamos que consideramos absolutamente ilegal a decisão de nomear uma comissão de fiscalização em vez de serem marcadas, como mandam os estatutos, eleições para os órgãos demissionários no prazo de 45 dias desde a data das renúncias, ou seja, até 1 de julho.Ponto 2 – Lamentamos que o presidente da Mesa da Assembleia Geral esteja mais uma vez a violar os estatutos e os regulamentos, enviando mensagens particulares a funcionários do clube quando sabe que qualquer assunto ou pedido que queira fazer tem que ser realizado de modo formal ao Conselho Diretivo que está, lembro, em funções.Ponto 3 - Continuamos a aguardar que seja explicado aos associados do clube pelos membros da MAG e do CFD demissionários quais as razões de terem recusado que a ultima reunião entre os órgãos sociais fosse gravada. É que, como diz o povo, quem não deve, não teme.Ponto 4 – Continuamos também a aguardar, uma vez que o presidente da MAG chamou mentiroso ao presidente do Conselho Diretivo, dizendo que nunca foi proposta uma comissão de gestão, que o presidente da MAG explique porque convidou Luís Gestas, e por intermédio dele Luís Roque, e mais um terceiro elemento à escolha deles para integraram a referida comissão de gestão, também ela ilegal.