Diretor de comunicação do Sporting goza com sócios nas redes sociais

Nuno Saraiva partilhou parte de uma conversa entre jornalista e adepto do clube.

11:32

O diretor de comunicação do Sporting publicou parte de uma conversa entre um sócio do clube e um jornalista durante a manifestação realizada em Alvalade a favor da demissão de Bruno de Carvalho da presidência.

"Jornalista – Meu caro organizou este eventos, quantas pessoas estão?

Organizador – Milhões!

Jornalista – Não quer reformular? É que o evento está a ser filmado…

Organizador – Filmar? Bem… Somos uns milhares…

Jornalista – Estamos a filmar de perto…

Organizador – De perto? … Talvez umas centenas…

Jornalista – Já há fotos a circular…

Organizador – Fotos? Bem, não chegamos aos 200 e tivemos de chamar pessoas de fora, mas se contar com os seus colegas somos 250 de certeza…

Jornalista- E sócios quantos são?

Organizador – Mas é preciso ser sócio? Malta recolham tudo e vamos mas é jantar fora. Cabemos todos num restaurante qualquer…", pode-se ler na publicação do diretor de comunicação.

Nas redes sociais, várias são as pessoas que reagiram de forma negativa à publicação do mesmo. Para um dos seguidores de Saraiva gozar "com os sócios de um clube centenário é ultrapassar os limites"."Até podia não estar ninguém ou apenas uma pessoa. Mas pode crer que representa alguns milhares", destacou uma outra pessoa na secção designada aos comentários.