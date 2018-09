Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Disciplina da Liga arrasa Benfica

Águias acusadas de não tomarem medidas para acabar com desacatos dos seus adeptos.

Por Octávio Lopes | 01:30

A disciplina da Liga considera que o Benfica não tem tomado medidas "recessivas" e "eficazes" para acabar com as "condutas infratoras" dos seus adeptos nos estádios. Esta conclusão consta na acusação que puniu o Benfica com um jogo à porta fechada devido aos incidentes (tochas, cadeiras, isqueiros e outros objetos lançados para o relvado que levaram a interrupções do jogo) provocados pelos seus adeptos no embate com o Estoril (época 2017/18), que as águias venceram por 2-1.



"[...] A arguida [Benfica] não tem adoptado junto dos seus adeptos e simpatizantes, pelos diversos meios disponíveis ao seu alcance, eficazes acções de sensibilização contra práticas violentas, ofensivas ou perturbadoras da ordem pública e para o cumprimento de deveres de respeito para com os diversos agentes desportivos, nem tão pouco feito aplicação de medidas sancionatórias relativamente a eles em caso de violação de tais deveres", sublinha a Comissão de Instrutores da Liga.



Como, na época passada, incidentes semelhantes aos do Estoril já tinham ocorrido antes por duas vezes (deslocações aos recintos de Portimonense e Paços de Ferreira) e foram punidos com multas, a CI concluiu que, de acordo com o que está estipulado no Regulamento de Disciplina, o Benfica, por ser reincidente, tem de ser penalizado com jogos à porta fechada, a fixar entre um a três.



O Conselho de Disciplina (CD) da FPF aceitou a argumentação da CI e fixou o castigo num jogo à porta fechada. O clube recorreu para o CD, perdeu e já informou que vai "impugnar a decisão" junto do Tribunal Arbitral do Desporto.



PORMENORES

Adeptos encarnados

O árbitro Hugo Miguel e os delegados da Liga Albertino Galvão e Luís Gaspar não tiveram dúvidas em afirmar que foram os adeptos do Benfica que causaram os distúrbios no jogo com o Estoril.



Dois minutos

O jogo Estoril-Benfica, da 31ª jornada da época 2017/18, esteve interrompido por duas vezes. Em ambos os casos, esteve parado durante um minuto.



Novo contrato com a Emirates

Luís Filipe Vieira falou esta sexta-feira na assembleia geral do clube, na qual os sócios aprovaram as contas relativas a 2017/18 (78,9% a favor), e deu uma novidade: novo contrato com a Emirates por 3 anos. O presidente das águias voltou a frisar que no clube "nada foi feito de ilegal" e que confia "na Justiça".



Vieira revelou que o clube tudo fará para inverter as decisões que castigaram a equipa com 2 jogos à porta fechada. O presidente justificou a promessa deixada há três meses de que iria fazer uma loucura [ataque aos jogadores que rescindiram no Sporting]. Vieira disse que a saída de Bruno de Carvalho levou a uma mudança de "vontade".



Polémica com Jonas na 'net'

"Nunca, em tempo algum da minha vida, seria capaz de me colocar a mim, ao meu treinador e ao Sport Lisboa e Benfica numa situação destas. É completamente falso que tenha colocado qualquer comentário ou ratificado qualquer comentário depreciativo."



Esta foi a reação de Jonas à polémica sobre o ‘gosto’ que apareceu associado à sua conta no Instagram a um comentário de um adepto que pedia a demissão de Rui Vitória. O avançado brasileiro do Benfica, de 34 anos, garante que a sua conta nas redes sociais foi "pirateada".



Dupla em análise

Os brasileiros Jardel e Gabriel só este sábado vão confirmar ou não a gravidade das respetivas lesões contraídas na quinta-feira em Chaves. O central sentiu dores musculares e deixou o relvado ainda no 1º tempo. Já o médio dobrou em demasia a perna num lance e também foi substituído. Este sábado ficam a saber se podem estar no clássico de sábado. Não deverão ser opção para o jogo de terça com o AEK (Champions).