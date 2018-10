Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dito de saída do Sporting da Covilhã

Clube já trabalha na contratação do sucessor.

13:05

O treinador Dito está de saída do Sporting da Covilhã, penúltimo classificado da II Liga de futebol, e o clube já está a trabalhar na contratação do seu substituto, disseram à Lusa fontes dos serranos.



Apesar de a saída de Dito, que se mantém incontactável, ainda não ter sido oficialmente anunciada pelo Sporting da Covilhã, o técnico já não orientou o treino de hoje, que foi ministrado por Luciano Vítor, responsável técnico dos guarda-redes.



Na terça-feira, Dito esteve com os jogadores, mas o treino vespertino desse dia foi orientado pelos dois adjuntos, Pedro Duarte e António Oliveira, que chegaram ao clube com o treinador principal no início da temporada e também não participaram no apronto de hoje.



Dito, como é conhecido no mundo do futebol Eduardo Mendez, de 56 anos, chegou ao Sporting da Covilhã no início da época, mas ainda conseguiu qualquer vitória em casa, o que coloca a formação serrana no penúltimo lugar do campeonato, tendo sido também afastada da Taça da Liga.



Luciano Vítor, que hoje orientou o treino, está há 20 anos no clube, dez como jogador e os restantes na equipa técnica.