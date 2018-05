Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dito é o novo treinador do Sporting da Covilhã

Técnico tem o primeiro treino agendado para 25 de junho, dia em que os serranos regressam ao trabalho.

Por Lusa | 08:27

Dito é o sucessor de José Augusto no comando técnico do Sporting da Covilhã, anunciou este domingo o clube da II Liga de futebol.



Em comunicado, os "leões da serra" informam que o novo técnico se vai fazer acompanhar por dois adjuntos.



O treinador, de 56 anos, orientou nas duas últimas temporadas o Famalicão, também do segundo escalão do futebol nacional, mas na época transata saiu após a 21.ª jornada.



Dito, como é conhecido Eduardo Mendez, tem passagens pelo Varzim, Moreirense, Ribeirão, Portimonense, Chaves, Felgueiras, Salgueiros e Esposende.



O novo técnico tem o primeiro treino agendado para 25 de junho, dia em que os serranos regressam ao trabalho.