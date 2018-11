Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Divulgadas fotos do jogador assassinado na cama com a mulher do homicida

Daniel Freitas foi encontrado morto num mato no Paraná, Brasil.

Foram reveladas várias fotografias e conversas polémicas do jogador Daniel Freitas, que foi assassinado e deixado num mato no Paraná, Brasil. O futebolista dormiu com a mulher do presumível homicida e fotografou-se.



O jogador de 24 anos fotografou-se na cama com a mulher de Edson Brittes Júnior, o seu empresário, após a festa de anos da filha deste e divulgou as imagens num grupo de WhatsApp.



Daniel foi convidado pela filha do empresário para a sua festa de aniversário.



O futebolista partilhou com amigos as imagens que agora foram divulgadas e que ajudam a explicar a versão do presumível assassino, Edson Brittes Júnior, que afirma que o jogador tentou violar a mulher.



"Vou comer a mãe da aniversariante... e o pai está aqui", pode ler-se numa das mensagens de Daniel para um amigo.



O futebolista foi assassinado e o orgão genital foi-lhe cortado.



Edison Brittes Júnior e a mulher Cristiana Brittes foram detidos pelas autoridades.