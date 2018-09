Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Djokovic acaba com sonho de João Sousa no Open dos EUA

Português perdeu jogo histórico nos oitavos de final por três sets a zero.

O tenista português João Sousa foi esta segunda-feira eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, número seis mundial, nos oitavos de final do US Open, último torneio do Grand Slam, que está a decorrer em Flushing Meadows.



O vimaranense, de 29 anos, não resistiu a Djokovic, bicampeão do US Open (2011 e 2015) e antigo líder do 'ranking' ATP, e acabou por ceder a qualificação para os quartos de final, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em pouco mais de duas horas de encontro.



O sérvio, que está à procura do 14.º 'major' da carreira, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer e o australiano John Millman.



Depois de se ter tornado no primeiro português a atingir os oitavos de final de um torneio do Grand Slam, o vimaranense, 68.º classificado no 'ranking' ATP, voltou, ao fim de cinco anos, a encontrar Djokovic no Arthur Ashe Stadium, onde se defrontaram na terceira ronda em 2013 - quando o sérvio era líder mundial -, mas não conseguiu evitar nova derrota, desta feita por 6-3, 6-4 e 6-3.



Num dia em que as temperaturas voltaram a ultrapassar os 30 graus e a humidade superou os 60 por cento, o bicampeão do US open (20011 e 2015) e sexto da hierarquia ATP - que chegou a pedir assistência médica no final do segundo 'set' - assinou nove ases, 23 'winners' e apenas 18 erros não forçados, contra os quatro ases, 21 'winners', 28 erros não forçados e cinco duplas faltas de Sousa, para aumentar para cinco o número de vitórias no confronto direto.



Apesar da despedida de Nova Iorque, onde desta vez 'arrancou' dez jogos àquele que é apontado como um dos principais favoritos ao título nova-iorquino face aos quatro jogos alcançados em 2013, João Sousa obteve mais um feito inédito para o ténis nacional, após a conquista de três títulos ATP (Kuala Lumpur, Valência e Estoril Open), e o regresso ao top-50 da hierarquia ATP.



Com a presença nos oitavos de final do major norte-americano, o minhoto de 29 anos sobe virtualmente à 49.ª posição do 'ranking' mundial e embolsa um prémio de cerca de 230 mil euros, além dos 12 mil euros arrecadados com a presença na segunda ronda da competição de pares ao lado de Leonardo Mayer, graças à vitória sobre os primeiros cabeças de série Oliver Marach e Mate Pavic.