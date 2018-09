Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Djokovic bate Del Potro e conquista o seu terceiro US Open

Sérvio chegou ao 14.º título do Grand Slam, igualando o registo do norte-americano Pete Sampras.

Por Lusa | 01:04

O sérvio Novak Djokovic venceu este domingo pela terceira vez o US Open, quarto e último Grand Slam de ténis da temporada, ao vencer o argentino Juan Martin del Potro na final, por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-3.



Djokovic, sexto do 'ranking' mundial, reeditou os êxitos de 2011 e 2015 em Flushing Meadows, impondo-se a Del Potro, terceiro da hierarquia e campeão do US Open em 2009, em três horas e 19 minutos.



O sérvio, antigo número um do mundo, somou o terceiro triunfo na temporada, depois das vitórias em Wimbledon e no Masters 1.000 de Cincinnati, naquele que foi o seu 14.º título em torneios do Grand Slam, igualando o registo do norte-americano Pete Sampras.