Documentos do caso Mails no gabinete de Paulo Gonçalves

Responsável jurídico do Benfica foi apanhado com peças processuais em segredo de justiça no gabinete na Benfica SAD.

Por Henrique Machado, Tânia Laranjo, Débora Carvalho e João Tavares | 01:30