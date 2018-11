Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois campeões olímpicos de biatlo russos acusados de 'doping'

Procuradores alegam que cerca de 265 mil euros em subornos foram pagos ao longo de vários anos para encobrir casos.

A União Internacional de Biatlo (UIB) anunciou esta sexta-feira que está a processar por uso de 'doping' quatro atletas russos, dois deles campeões olímpicos.



Entre os acusados está Evgeny Ustyugov, que venceu o evento olímpico de largada em massa em 2010 em Vancouver, no Canadá, e a prova de estafeta masculina em 2014 em Sochi, na Rússia, e que é acusado de montar um vasto esquema de 'doping'.



Svetlana Sleptsova, medalha de ouro na prova de estafeta feminina em 2010, é a outra atleta olímpica envolvida neste caso, que abrange ainda Alexander Pechyonkin e Alexander Chernyshov.



A questão do 'doping' entre atletas russos colocou a modalidade de biatlo, caracterizada pelas provas de esqui de corta-mato e de tiro, em choque em abril último, quando a polícia austríaca fez buscas na sede da UIB e desmontou o esquema em marcha.



Na altura, esta ação levou à demissão do presidente da UIB, Anders Besseberg, que liderava há vários anos a instituição.



Os procuradores alegam que cerca de 265 mil euros em subornos foram pagos ao longo de vários anos para encobrir casos de 'doping' envolvendo atletas russos.