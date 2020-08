Dois casos suspeitos de Covid-19 no PSG

Di María e Leandro Paredes são os dois jogadores do Paris Saint-Germain suspeitos de terem sido infetados pelo novo coronavírus.



De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pelo jornal francês 'L'Equipe', também Mauro Icardi, avançado argentino dos parisienses, poderá estar infetado pela Covid-19, isto depois de os três jogadores terem marcado presença em Ibiza, local onde estiveram de férias juntamente com Edison Cavani, antigo companheiro de equipa, após a final da Liga dos Campeões jogada em Lisboa. O mesmo jornal avança ainda que Di María e Leandro Paredes já se encontram em isolamento.

